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В Австрии после теракта задержали выходцев с Балкан и Северного Кавказа

Дмитрий Байков
3 ноября, 2020 14:41
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фото: Flickr

В Австрии после серии терактов, прошедших накануне в Вене, были задержаны выходцы с Северного Кавказа и ряда балканских стран. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Посол РФ в Австрии заявил, что по делу о теракте в Вене задержаны выходцы из ряда Балканских стран, а также Северного Кавказа и исламского мира.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Люблинский сказал, что прошли многочисленные задержания в Вене и других австрийских городах. Сообщается, что среди задержанных много выходцев из ряда балканских стран и Северного Кавказа.

Напомним, в столице Австрии, Вене, террористы атаковали сразу несколько точек. Под атаки попали рестораны, синагога и еврейский центр во Внутреннем Городе.

темы
Балканы
Австрия
полиция
теракт
задержания
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