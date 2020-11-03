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Что происходит в столице Австрии: теракт, заложники и погибшие в Вене

Антон Мельников
3 ноября, 2020 00:02
2 мин
фывыфа
Telegram-канал «Подъём»

В столице Австрии, Вене, террористы атаковали сразу несколько точек. Под атаки попали рестораны, синагога и еврейский центр во Внутреннем Городе.

Во неподтверждённой информации, в ходе террористической атаки погибло как минимум 7 человек, 1 полицейский ранен.

По предварительным данным один из нападавших был обезврежен, остальных по городу разыскивают полицейские. Работа общественного транспорта остановлена.

Сообщается, что японском ресторане Akakiko люди были взяты в заложники. Их число пока не уточняется.

Также сообщается о стрельбе в отеле «Хилтон». Горожане публикуют видеоматериалы, снятые из окон домов, на улицы слышны выстрелы.

Глава австрийского МВД назвал происходящее на улицах Вены терактом. Точное число нападавших пока неизвестно, атаки продолжаются. Полицейские рекомендует всем людям покинуть улицы, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Судя по хронологии, первым местом нападения стала синагога в центре столицы.

Напомним, ранее запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» призвала своих сторонников убивать всех, кто оскорбил пророка Мухаммеда. Также организация пообещала отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону.

темы
террористы
Австрия
теракт
Вена
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