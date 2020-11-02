Нападения продолжаются: атакована синагога в Вене

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В центре Вены произошло нападение на синагогу.

По данным издания Kurier, произошло несколько выстрелов. Согласно предварительной информации, серьезные ранения получил полицейский. Злоумышленнику удалось скрыться, его ищут. О жертвах ничего не сообщается.

На месте нападения работает большая группа правоохранителей.

Пока неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом.

Напомним, 29 октября выходец из Туниса с ножом в руках напал на прохожих во французском городе Ницца рядом с собором Нотр-Дам-де-Нис. Погибли три человека и несколько получили ранения. Одна из жертв была обезглавлена.