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Общество
Нападения продолжаются: атакована синагога в Вене
2 ноября, 2020 23:00
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Фото: ru.wikipedia.org
В центре Вены произошло нападение на синагогу.
По данным издания Kurier, произошло несколько выстрелов. Согласно предварительной информации, серьезные ранения получил полицейский. Злоумышленнику удалось скрыться, его ищут. О жертвах ничего не сообщается.
На месте нападения работает большая группа правоохранителей.
Пока неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом.
Напомним, 29 октября выходец из Туниса с ножом в руках напал на прохожих во французском городе Ницца рядом с собором Нотр-Дам-де-Нис. Погибли три человека и несколько получили ранения. Одна из жертв была обезглавлена.
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