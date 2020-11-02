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Напавший на людей в Ницце убийца специально приехал в страну для теракта

Артем Денисов
2 ноября, 2020 02:05
1 мин
полиция
фото: Lazurday.com

Выходец из Туниса, который убил трех человек в соборе Богоматери во французской Ницце, приехал в страну специально, чтобы совершить теракт.

«Он прибыл с очевидной целью — убивать. Иначе как объяснить, что, едва приехав, он вооружился несколькими ножами», — сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, убийца приехал явно не для получения документов.

Тем временем, власти страны собираются усилить контроль на границах, сообщает телеканал «360».

Напомним, напавший в конце сентября прибыл в Италию и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Однако уже 9 октября он прибыл во Францию.

29 октября он с ножом в руках напал на прохожих во французском городе Ницца рядом с собором Нотр-Дам-де-Нис. Погибли три человека и несколько получили ранения. Одна из жертв была обезглавлена.

темы
убийства
франция
теракты
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