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Президенту Франции Эммануэлю Макрону угрожают террористы из «Аль-Каиды»*

Антон Мельников
2 ноября, 2020 22:09
2 мин
The Telegraph
Youtube / The Telegraph

Террористическая организация «Аль-Каида»* заявила, что «отомстит» президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Террористы из «Аль-Каиды»* опубликовали обращение. В нём они призывают своих последователей убить любого, кто «оскорбил пророка Мухаммеда».

«Убивать любого, кто оскорбляет пророка, — это право любого мусульманина», - заявили террористы.

Кроме того, в обращении сообщается, что организация «отомстит» французскому президенту за его поддержку публикаций и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.

Напомним, в прошлом месяце президент Франции выступил в защиту публикации карикатур на исламского пророка. Свою позицию Макрон обосновал правом на свободу слова. Вместе с заявлением президента, в стране началась активная кампания по борьбе с радикальным исламизмом, напоминает SCMP.

Резкое заявление Макрона последовало за событиями в пригороде Парижа, где был обезглавлен учитель Самюэль Пати.

Ранее акция памяти по обезглавленному учителю во Франции обернулась беспорядками.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

темы
Франция
террористы
Эммануэль Макрон
ислам
Аль-Каида
исламисты
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