Акция памяти по обезглавленному учителю во Франции обернулась беспорядками

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Согласно местным СМИ, во французском городе Нант акция памяти в честь учителя Самюэля Пати, который был обезглавлен исламистом, обернулась беспорядками.

Радиостанция France Bleu сообщила, что мероприятие проходило рядом с один из городских лицеев. В какой-то момент преподавателей и участников акции начали забрасывать демонстранты в капюшонах. В людей летели различные предметы, также неизвестные пытались заблокировать вход в лицей.

Наместо приехали сотрудники органов правопорядка, у одного из задержанных злоумышленников были найдены две бутылки с кислотой и один сосуд с горючей жидкостью, передаёт Znak.com.

Напомним, 16 октября под Парижем был убит учитель Самюэль Пати. Его обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзаров за то, что Пати показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Происшествие обернулось жесткой реакцией властей, которые пообещали усилить борьбу с радикальным исламизмом во Франции. Спустя несколько дней после заявления властей, во французском городе произошел религиозный теракт.