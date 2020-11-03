Число жертв жестокого расстрела в Вене растет

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Число погибших в результате стрельбы в Вене увеличилось до пяти, мужчина скончался от полученных ранений. Об этом сегодня сообщила австрийская газета Heute.

Также сообщается о 17 пострадавших, некоторые из них получили серьезные ранения, сообщает телеграм-канал «RT».

Накануне вечером в Вене произошел теракт. Несколько человек вели стрельбу сразу в шести местах австрийской столицы. Один из нападавших был убит полицейскими на месте, поиски других продолжаются.

Ранее сообщалось, что в центре Вены, на площади Грабен, сотрудники правоохранительных органов задержали четырех террористов.