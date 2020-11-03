В Вене задержали устроивших бойню террористов

Фото: телеканал «360»

В центре австрийского города Вена, на площади Грабен, сотрудники правоохранительных органов задержали четырех террористов.

На опубликованных кадрах видно, как задержанные, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками, сообщает РИА «Новости».

Напомним, атаки устроили несколько вооруженных человек. Они открыли огонь в шести разных частях города.

В результате нападения погиб один человек. Еще несколько пострадали, в том числе - полицейский. Один из нападавших был застрелен, сообщает Lenta.ru.