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Общество
В Вене задержали устроивших бойню террористов
3 ноября, 2020 04:01
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Фото: телеканал «360»
В центре австрийского города Вена, на площади Грабен, сотрудники правоохранительных органов задержали четырех террористов.
На опубликованных кадрах видно, как задержанные, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками, сообщает РИА «Новости».
Напомним, атаки устроили несколько вооруженных человек. Они открыли огонь в шести разных частях города.
В результате нападения погиб один человек. Еще несколько пострадали, в том числе - полицейский. Один из нападавших был застрелен, сообщает Lenta.ru.
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