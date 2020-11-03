Полиция Австрии: атаки устроили несколько вооруженных человек (Видео 18+)

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Правоохранительные органы Австрии прокомментировали информацию о стрельбе в Вене.

Как сообщается, атаки устроили несколько вооруженных человек. Они открыли огонь в шести разных частях города. Первые выстрелы раздались в 20 часов по местному времени (22:00 мск) у синагоги.

В результате нападения погиб один человек. Еще несколько пострадали, в том числе - полицейский. Один из нападавших был застрелен, сообщает Lenta.ru.

По последним данным, полиция задержала четырех террористов в центре Вены.

Премьер страны Себастьян Курц заявил, что правоохранительные органы будет решительно отвечать на действия террористов.