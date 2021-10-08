За 8 дней тюрьмы Михаил Саакашвили похудел на 12 килограмм
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, ухудшается. Об этом рассказал его адвокат Бека Басилая.
Сегодня пошел восьмой день голодовки, которую объявил Саакашвили. После посещения своего подзащитного в тюрьме, адвокат сообщил, что политик похудел на 12 кг. «Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться», - рассказал Басилая журналистам.
Адвокат также подтвердил, что у его подзащитного в камере есть телевизор и вскоре он сможет встретиться с мамой и детьми, пишет «РИА Новости».
Напомним, ранее Басилая жаловался на плохие условия в камере политика. По его словам, там нет ни телевизора, ни матраса. Однако специальная пенитенциарная служба Грузии эту информацию опровергла, заявив, что Саакашвили смог купить все необходимое в магазине на территории тюрьмы.