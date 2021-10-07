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Седьмой день голодовки: Михаил Саакашвили чувствует себя «очень энергично»
7 октября, 2021 15:31
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Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бек Басилая рассказал о самочувствии политика после недели пребывания в Руставской тюрьме.
Политик продолжает голодовку и сегодня пошел уже седьмой день. При этом Басилая сообщил, что Саакашвили чувствует себя «очень энергично», однако он пожаловался на плохие условия в камере. По словам адвоката там нет ни телевизора, ни матраса, пишет «ПолитЭксперт».
Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он заочно приговорен к 9 годам лишения свободы.
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