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Елизавета Ясько заявила о необходимости госпитализации Михаила Саакашвили
16 октября, 2021 17:53
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации. Об этом заявила в субботу депутат Верховной рады Украины, которая состоит в отношениях с политиком, Елизавета Ясько.
По словам Ясько, Саакашвили, голодающий уже третью неделю, находится в очень плохом физическом состоянии. Уму нужна госпитализация, поскольку его здоровье подорвано и ухудшается с каждым днем, пишет «РИА Новости».
Напомним, политик был задержан в Грузии 1 октября. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них ему грозит 9 лет лишения свободы.
Ранее Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме города Рустави, рассказал об отношениях с Ясько.
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