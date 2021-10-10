Михаил Саакашвили раскрыл подробности об отношениях с Елизаветой Ясько
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме города Рустави, рассказал об отношениях с депутатом Верховной рады Елизаветой Ясько.
Напомним, политик был задержан в Грузии 1 октября. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них ему грозит 9 лет лишения свободы.
Подробности отношений с Ясько политик написал в своей странице в Facebook, сообщив, что уже долгое время они живут вместе «как полноценные партнеры». «На данный момент я вовлечен в гораздо более важную битву, чем моя личная жизнь», - отметил он. Однако, пояснил, что все прошлые отношения закончились. Сейчас он чувствует себя счастливым человеком.
Саакашвили также написал, что с уважением относится к законной жене Сандре Руловс.
Заканчивая послание, Саакашвили сообщил, что сейчас он «полностью сосредоточен на своей борьбе», продолжает голодовку и будет бороться до победного, пишет «РИА Новости».