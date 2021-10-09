Михаил Саакашвили из тюрьмы написал жалобу к международному сообществу
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме города Рустави, обратился к международному сообществу с жалобой.
В своем обращении Саакашвили пожаловался на то, что ему до сих пор не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам.
Политик напомнил, что его арестовали 1 октября и поместили в тюрьму. Однако два приговора суда, фигурантом которых он является в Грузии, «никто в мире не признает». Саакашвили обратил внимание международного сообщества, что его уже 9 дней «держат в тюрьме без слушания».
«Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике», - подчеркнул Саакашвили. Политик в своем Facebook выразил надежду, что международная общественность не оставит происходящее без внимания, пишет «РИА Новости».
Задержанному в Грузии Михаилу Саакашвили грозит 9 лет колонии.