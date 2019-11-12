Восстание рабов и секретный Иван Голунов

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В начале ноября произошло много всего: пиво стало крепче, Голунов — секретнее, а Турция — террористичнее.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем, потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно, когда захочется.

1. В Чикаго запретили марихуану в общественном транспорте

Каннабис в американском городе легализовали в штате Иллинойс ещё в 2014 году, но теперь перевозчик запретил употреблять его в общественном транспорте.

Американцы негодуют — говорят, что никогда не думали, что Дептранс может иметь в городе большую власть, чем местное правительство.

2. В Луизиане - восстание рабов

Не взаправду — мужчины и женщины прошагали 26 миль до Нового Орлеана, чтобы почтить память всех рабов, которые умерли или подверглись атакам в результате протестов в позапрошлом веке в Америке.

Организуем шествие по 1861 году?

3. Мичиганская брутальность

К 36-летнему Бену Боллу вломился в дом новый ухажёр его бывшей девушки. Парень не растерялся, взял со стены топор и проломил неудачливому вору корпус.

Оба остались живы, а вора теперь судят за вторжение на частную собственность.

4. Бутылочная романтика

В 2010 году 10-летний Макс Вреденбург бросил бутылку в Атлантический океан, в которой оставил письмо. Его послание содержало домашний адрес — мальчик надеялся, что получатель ответит ему письмом.

Ему пришлось ждать девять лет, но, в конце концов, он получил ответ. Теперь 19-летний студент колледжа из Массачусетса говорит, что совсем забыл о сообщении в бутылке, пока его отец не прислал фотографию письма — и ответа на него — в групповой чат.

А говорите, чудес не бывает.