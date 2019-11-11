Гриф «секретно» наложен на все материалы «дела Голунова»

Следствие полностью засекретило материалы уголовного дела, связанного с журналистом Иваном Голуновым. Об этом стало известно на заседании Басманного суда 11 ноября.

О засекречивании дела сообщил следователь на суде, где рассматривалась жалоба стороны защиты на бездействие Следственного комитета. Он возражал против истребования материалов.

Информацию о засекречивании подтвердил «Ведомостям» адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Он сказал, что без объяснения причин засекречено всё дело: «от обложки до последней странички».

Напомним, адвокат Сергей Бадамшин в начале ноября говорил о частичном засекречивании материалов дела журналиста. Речь шла о той информации, которая касалась проверки полицейских, задерживающих Голунова. Адвокат указывал, что следствие не принимает решений в отношении полицейских и устроило волокиту.

Журналиста задержали 6 июня в Москве. При себе и дома у Голунова нашли наркотики. Было возбуждено дело о покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Экспертиза показала отсутствие следов пальцев Голунова на свертках с наркотиками. 11 июня преследование прекратили за непричастностью к преступлению. Спустя три месяца в деле также не было ни подозреваемых, ни обвиняемых.

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