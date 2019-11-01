В деле Голунова засекретили материалы о проверке полицейских

В деле Голунова засекретили материалы о проверке полицейских

Фото: Wikimedia

Часть материалов по уголовному делу о наркотиках, по которому обвинялся журналист Иван Голунов, засекретили. Речь идет об информации, касающейся проверки полицейских, которые задерживали корреспондента.

Об этом сообщил следователь на заседании в Басманном суде по жалобе адвоката Голунова на затягивание процесса расследования в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что проводится расследование возможного превышения полномочий полицейскими. Сроки завершения проверки он не назвал.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин рассказал «Коммерсанту», что фактически это означает отсутствие следственных мероприятий в отношении полиции, несмотря на четырехмесячный срок с момента преступления.

Суд истребовал материалы проверки к следующему заседанию, которое назначено на 11 ноября.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявляли, что при обыске у него обнаружили наркотики. 8 июня ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Проверка показала, что отпечатков Голунова на свертках с запрещенным веществом и вещах не было. 11 июня уголовное дело прекратили. После этого глава МВД Владимир Колокольцев снял с должности двух генералов полиции, были уволены еще четыре сотрудника.

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