Пиво в России станет крепче

Пиво в России станет крепче

фото: 1000.menu

В России может появится пиво выше 7 градусов. Производители спиртного напитка выступили с таким предложением.

По словам инициаторов, на международном рынке уже сейчас присутствует множество крепких сортов крафтового пива, которые недоступны отечественным потребителям.

Однако эксперты отмечают, что пиво в России - не самый популярный напиток. И вряд ли став крепче оно привлечёт российского потребителя, пишут «Известия».

Пиво имеет не боле 7% пивного сусла. Согласно техрегламенту, самого пива в них должно быть не менее 40%. Такие требования к составу предъявляет и российское законодательство.

Ранее правительство России поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

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