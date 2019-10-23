Правительство не прочь вернуть пиво на стадионы

Правительство России поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

В отзыве, на который ссылается РБК, указано, что Чемпионат мира 2018 года и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что при должной организации продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».

С идеей вернуть розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей взрослых футбольных команд по футболу 22 июля выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

Они предложили разрешить торговлю предприятиям, которые заключили договор с организаторами этих соревнований, а полученные средства направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

Отметим, что вопрос возвращения самого популярного в России напитка обсуждается уже не первый год. Ранее за возврат пива на стадионы, продажа которого была запрещена в далеком 2005 году, высказывались в Минфине.