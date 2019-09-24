Пиво в России стало популярнее водки

Пиво стало самым популярным напитком в России. По объемам потребления оно опередило водку.

Экспертами были проанализированы более 15 миллиардов кассовых чеков.

В 2018 году россияне выпили 7,9 млрд литров пива. При этом винодельческой продукции - 954 млн литров и 833 млн литров водки и ликероводочных изделий.

Шампанского выпито 169 млн литров, а также 115 млн литров коньячных напитков.

В 2019 году сидр потеснил с пятого места шампанское.

Самым востребованным среди безалкогольных напитков стала вода. Помимо нее в список пяти самых популярных вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики, пишет Russia Today.

Как ранее стало известно, пиво все же не будут продавать на российских стадионах. Роспотребнадзор не поддержал законодательные инициативы о возобновлении продаж пенных напитков на спортивных объектах.