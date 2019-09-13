Пиво не вернется на стадионы России

Пиво не будут продавать на российских стадионах. Роспотребнадзор не поддерживал законодательные инициативы о возобновлении продаж пенных напитков на спортивных объектах.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, пивоваренная продукция является алкогольной, а ее употребление вредит здоровью, пишет «Лента.ру».

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что пенный напиток служит причиной более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами, и ведет к нарушениям в психике.

Более того, алкоголь является третьим по значимости фактором риска заболеваемости после гипертензии и употребления табака.

Однако в стране есть и защитники подобной инициативы. Так, ранее Министерство финансов России поддержало законопроект, разрешающий продажу слабоалкогольных напитков на футбольных матчах.