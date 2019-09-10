Минфин одобрил продажу пива на стадионах во время матчей
Министерство финансов России поддержало законопроект, разрешающий продажу слабоалкогольных напитков на футбольных матчах.
Согласно документу, заведения общественного питания и организаторы соревнований будут заключать договор, разрешающий продажу пива на стадионах во время матчей.
Несмотря на то, что запрет на слабый алкоголь продолжит действовать во время проведения детских и подростковых матчей, часть выручки с продаж будет уходить на развитие профессионального и детского спорта, сообщает «Политэксперт».
Ранее Минфин отказался не продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года.
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