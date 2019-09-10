Минфин одобрил продажу пива на стадионах во время матчей

Министерство финансов России поддержало законопроект, разрешающий продажу слабоалкогольных напитков на футбольных матчах.

Согласно документу, заведения общественного питания и организаторы соревнований будут заключать договор, разрешающий продажу пива на стадионах во время матчей.

Несмотря на то, что запрет на слабый алкоголь продолжит действовать во время проведения детских и подростковых матчей, часть выручки с продаж будет уходить на развитие профессионального и детского спорта, сообщает «Политэксперт».

Ранее Минфин отказался не продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года.