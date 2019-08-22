Людям с 18 лет не запретят покупать алкоголь
Совершеннолетним не запретят самостоятельно покупать алкоголь. Министерство финансов считает это нецелесообразным.
С 18 лет граждане в полном объеме могут осуществлять свои права, служить в армии и нести полную ответственность по уголовному кодексу. В этом возрасте достигается физическая и психологическая зрелость люди вправе сами принимать решение об употреблении алкоголя, считают в Минфине, пишут «Известия».
Именно поэтому ведомство отвергло идею повышать возраст до 21 года тех, кто может покупать спиртное.
Впервые о повышении возраста продаж алкоголя людям, достигшим 21- летнего возраста, был поднят вице-премьером Татьяной Голиковой в 2018 году. По мнению Минздрава, в 18 лет подросток не обязательно достиг нейрофизиологической зрелости.
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