Людям с 18 лет не запретят покупать алкоголь

Совершеннолетним не запретят самостоятельно покупать алкоголь. Министерство финансов считает это нецелесообразным.

С 18 лет граждане в полном объеме могут осуществлять свои права, служить в армии и нести полную ответственность по уголовному кодексу. В этом возрасте достигается физическая и психологическая зрелость люди вправе сами принимать решение об употреблении алкоголя, считают в Минфине, пишут «Известия».

Именно поэтому ведомство отвергло идею повышать возраст до 21 года тех, кто может покупать спиртное.

Впервые о повышении возраста продаж алкоголя людям, достигшим 21- летнего возраста, был поднят вице-премьером Татьяной Голиковой в 2018 году. По мнению Минздрава, в 18 лет подросток не обязательно достиг нейрофизиологической зрелости.