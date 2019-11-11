Турция начала заполнять Европу террористами

С 11 ноября Турция приступила к депортации в европейские страны иностранных террористов. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу ранее пообещал Европе «вернуть этих людей».

Из Турции выдворен член террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) – выходец из США. Готовятся документы для экстрадиции уроженца Германии. В течение суток будет выслан еще один террорист – его отправят в Данию, пишет «Интерфакс».

Еще семеро террористов планируют депортировать в четверг 14 ноября.

Турция объявила о намерении выслать боевиков в страны происхождения 8 ноября. В Турции содержатся под стражей 1200 членов ИГ, еще 287 задержаны во время операции на севере Сирии. Бельгия предлагала проводить суды над ними там, где боевики совершили преступления. Турция осудила это предложение.

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