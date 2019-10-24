Эрдоган грозится открыть границы с ЕС для беженцев

Турецкий лидер Тайип Эрдоган вновь предупредил страны Евросоюза о возможности его страны открыть свои границы с европейскими странами для беженцев.

«Те, кто кричит и машет руками [из-за операции Анкары в Сирии] – у них есть здесь граница? Нет. А у нас 911 километров границы с Сирией, и мы не можем не замечать того, что на них происходит, когда на нас нападают, обстреливают. Делаем, что нужно, и будем делать. Когда мы говорим, что откроем границы, они сразу возбуждаются. Но придет время, и мы откроем двери для беженцев в Европу», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

Президент Турции добавил, что его страна «не смотрит на чужие земли, у нее нет проблем с сирийцами или курдами, у нее есть проблемы с террористами».

«А если лидеры крупных стран в поисках решения [сирийской проблемы] посадили террористов рядом собой за стол переговоров, то как же они могут вести борьбу с терроризмом?», — подчеркнул он.

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

17 октября Турция согласилась прекратить огонь в Сирии на 120 часов, чтобы предоставить силам YPG возможность выйти в зону безопасности.

Курдские формирования раскритиковали условия соглашения, по которым Турция может пройти на 30 км вглубь Сирии. Позже курдская коалиция «Силы демократической Сирии» согласилась на условия прекращения огня и «остановки кровопролития», представленные США и Турцией.

18 октября Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены.

22 октября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне».

Однако 23 октября спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США никогда не угрожали Турции применением военной силы для остановки операции в Сирии.