Госдеп: США никогда не угрожали Турции военной силой

Соединенные Штаты никогда не угрожали Турции применением военной силы для остановки операции в Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы никогда не говорили Турции, что мы будем использовать военную силу для остановки их движения через границу. Мы будем использовать экономические, дипломатические и другие инструменты, чтобы убедить их, что это будет очень плохое решение. И это стало очень плохим решением», — приводит слова Джеффри РИА «Новости».

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

17 октября Турция согласилась прекратить огонь в Сирии на 120 часов, чтобы предоставить силам YPG возможность выйти в зону безопасности.

Курдские формирования раскритиковали условия соглашения, по которым Турция может пройти на 30 км вглубь Сирии. Позже курдская коалиция «Силы демократической Сирии» согласилась на условия прекращения огня и «остановки кровопролития», представленные США и Турцией.

18 октября Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены.

22 октября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне».