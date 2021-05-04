Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

«Выкашивающий» Индию штамм коронавируса добрался до граничащей с Россией страны

Антон Мельников
4 мая, 2021 19:23
1 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 19:23
1 мин
Idrees Abbas/Keystone Press Agency/globallookpress
Idrees Abbas/Keystone Press Agency/globallookpress

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что в республике выявлено заражение индийским штаммом коронавируса. В самой Индии в последние недели наблюдается катастрофическая ситуация с заражением и смертностью.

Недзельский сообщил, что были зафиксированы две вспышки заражения индийским штаммом. Одна в окрестностях Варшавы, другая – в городе Катовице.

«У нас в сумме уже есть 16 подтвержденных случаев заражения индийским вариантом», —рассказал он.

Глава Минздрава добавил, что недавно из Индии в Польшу был эвакуирован дипломат с признаками заражения коронавирусом, а также двое членов его семьи.

В связи с выявленным на территории Польши индийским штаммом, власти пришли к решению ужесточить эпидемиологические меры для приезжающих в республику. Все, кто въезжает в Польшу из Бразилии, Индии и ЮАР будут в обязательном порядке отправлены на карантин. При этом освободиться от карантина нельзя будет даже при предоставлении отрицательного теста на инфекцию. Сдача теста предусмотрена через 7 суток нахождения на карантине, передают «Известия».

Напомним, в последние недели Индия столкнулась «коронавирусным штормом». День ото дня страна ставит рекорды по числу выявленных случаев заражения. Из-за большого числа погибших местные крематории работают в круглосуточном режиме. Ранее в Индию была направлена экстренная гуманитарная помощь из России.

Поделиться
ТЕГИ
Польша
Индия
Коронавирус
Штамм
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!