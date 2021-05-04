«Выкашивающий» Индию штамм коронавируса добрался до граничащей с Россией страны

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Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что в республике выявлено заражение индийским штаммом коронавируса. В самой Индии в последние недели наблюдается катастрофическая ситуация с заражением и смертностью.

Недзельский сообщил, что были зафиксированы две вспышки заражения индийским штаммом. Одна в окрестностях Варшавы, другая – в городе Катовице.

«У нас в сумме уже есть 16 подтвержденных случаев заражения индийским вариантом», —рассказал он.

Глава Минздрава добавил, что недавно из Индии в Польшу был эвакуирован дипломат с признаками заражения коронавирусом, а также двое членов его семьи.

В связи с выявленным на территории Польши индийским штаммом, власти пришли к решению ужесточить эпидемиологические меры для приезжающих в республику. Все, кто въезжает в Польшу из Бразилии, Индии и ЮАР будут в обязательном порядке отправлены на карантин. При этом освободиться от карантина нельзя будет даже при предоставлении отрицательного теста на инфекцию. Сдача теста предусмотрена через 7 суток нахождения на карантине, передают «Известия».

Напомним, в последние недели Индия столкнулась «коронавирусным штормом». День ото дня страна ставит рекорды по числу выявленных случаев заражения. Из-за большого числа погибших местные крематории работают в круглосуточном режиме. Ранее в Индию была направлена экстренная гуманитарная помощь из России.