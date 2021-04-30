Скончавшихся от коронавируса жителей Индии не успевают кремировать

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Главный крематорий индийской столицы Нигамбодх Гхат работает в круглосуточном режиме – на смену одним кострам приходят другие.

Сюда доставляют скончавшихся от COVID-19, стоят в очереди, ожидая места для церемонии. Добровольцы помогают разгружать машины. В самом крематории все зависит от того, сколько родственники готовы потратить. Те, у кого расходы ограничены, выбирают общие открытые площадки, костры на которых горят почти постоянно. Для не имеющих средств есть места на берегу реки Ямуна.

Новая волна коронавируса убивает тысячи человек в день. В попытках остановить распространение COVID-19 власти индийской столицы ввели карантин, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм». Так он прокомментировал суточный прирост заразившихся коронавирусом.

Тем временем, российские власти решили оказать Индии гуманитарную помощь. МЧС РФ уже доставило в страну медикаменты, аппараты ИВЛ и лекарства. А Российский фонд прямых инвестиций отправит в Индию вакцину от коронавируса «Спутник V»