Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Скончавшихся от коронавируса жителей Индии не успевают кремировать

Артем Денисов
30 апреля, 2021 01:05
2 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 01:05
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Главный крематорий индийской столицы Нигамбодх Гхат работает в круглосуточном режиме – на смену одним кострам приходят другие.

Сюда доставляют скончавшихся от COVID-19, стоят в очереди, ожидая места для церемонии. Добровольцы помогают разгружать машины. В самом крематории все зависит от того, сколько родственники готовы потратить. Те, у кого расходы ограничены, выбирают общие открытые площадки, костры на которых горят почти постоянно. Для не имеющих средств есть места на берегу реки Ямуна.

Новая волна коронавируса убивает тысячи человек в день. В попытках остановить распространение COVID-19 власти индийской столицы ввели карантин, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм». Так он прокомментировал суточный прирост заразившихся коронавирусом.

Тем временем, российские власти решили оказать Индии гуманитарную помощь. МЧС РФ уже доставило в страну медикаменты, аппараты ИВЛ и лекарства. А Российский фонд прямых инвестиций отправит в Индию вакцину от коронавируса «Спутник V»

Поделиться
ТЕГИ
Здоровье
Индия
Коронавирус
Эпидеми
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!