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Жителей Индии от «коронавирусного шторма» спасет российская вакцина

Артем Денисов
27 апреля, 2021 06:18
1 мин
Артем Денисов
27 апреля, 2021 06:18
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций отправит в Индию вакцину от коронавируса «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.

По его словам, первые дозы препарата поступят 1 мая. Как отметили в РФПИ, Индия будет одним из ключевых производителей российской вакцины, сообщает «Рен ТВ».

Ранее премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм». Так он прокомментировал суточный прирост заразившихся коронавирусом.

Представители органов здравоохранения Индии сообщил, что они находятся в кризисе. Большинство больниц переполнены, заканчивается кислород, не хватает кроватей для пациентов.

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