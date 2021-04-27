Жителей Индии от «коронавирусного шторма» спасет российская вакцина

Наука и медицина

Российский фонд прямых инвестиций отправит в Индию вакцину от коронавируса «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.

По его словам, первые дозы препарата поступят 1 мая. Как отметили в РФПИ, Индия будет одним из ключевых производителей российской вакцины, сообщает «Рен ТВ».

Ранее премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм». Так он прокомментировал суточный прирост заразившихся коронавирусом.

Представители органов здравоохранения Индии сообщил, что они находятся в кризисе. Большинство больниц переполнены, заканчивается кислород, не хватает кроватей для пациентов.