Владимир Путин решил спасти находящуюся в бедственном положении Индию

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Россия предоставит Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом в ходе беседы с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, в Индию направят 22 тонны «соответствующих средств», среди них «20 единицы оборудования для выработки кислорода». Также в страну отправят 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов, передаёт «Интерфакс».

Отметим, в последние недели в Индии сильно ухудшилась ситуация с COVID-19. Медучреждения переполнены пациентами, при этом кислородных баллонов не хватает для обеспечения всех больных. В данный момент Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано более 17,6 млн инфицированных, скончалось от болезни свыше 197 тыс. человек.

Ранее ВОЗ заявила, что индийский вариант коронавируса показал повышенную заразность. Кроме того, он невосприимчив к антителам.