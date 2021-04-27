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ВОЗ заявила о смертоносной и неуязвимой мутации COVID-19

Антон Мельников
27 апреля, 2021 21:23
2 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 21:23
2 мин
Pixabay
Pixabay

Всемирная организация здравоохранения выяснила, что выявленный в Индии вариант коронавируса показал повышенную заразность. Кроме того, он устойчив к воздействию антител и тех, кто перенес заражение и тех, кто привился вакциной от вируса. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

В организации сообщили, что в Индии были выявлены новые разновидности коронавируса, включая B.1.617.

Речь идет о варианте коронавируса, который содержит мутации E484Q и L452R. Он был обнаружен в индийских пробах, собранных в декабре прошлого года.

Предварительные данные исследований показывают, что L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. При этом другая мутация, E484Q, способна привести к нейтрализации антител.

Исходя из этого, антитела, которые выработались после перенесенного коронавируса, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.

Кроме того, ВОЗ обращает внимание, что штамм отличается высоким уровнем вирулентности. Иными словами, у него повышенная способность вызывать заболевание или гибель организма. Аналогичные свойства были выявлены у вариантов коронавируса из Великобритании, Южной Африки и Бразилии, передаёт РИА «Новости».

Что именно привело к таким мутациям коронавируса в Индии ВОЗ пока не выяснила. Допускается, что на вирус могло повлиять смягчение ограничительных мер и проведение массовых мероприятий.

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ТЕГИ
Коронавирус
ВОЗ
Штамм
Мутация
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