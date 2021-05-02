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И вновь рекорд. В Индии за сутки от коронавируса скончалось огромное число человек

Сергей Михневич
2 мая, 2021 10:18
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 10:18
1 мин
Dmitry Chulov/Global Look Press
Dmitry Chulov/Global Look Press

Индия в очередной раз побила собственный рекорд по суточному приросту новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки там выявили 401 993 случая заражения, сообщает местное правительство.

Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Всего в Индии на данный момент зарегистрировано более 19,5 миллиона случаев COVID-19. К этому моменту выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Индия начнет вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V» через десять дней, пишет ТАСС.

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