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В Тбилиси митингующие требуют освободить Михаила Саакашвили
14 октября, 2021 19:28
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Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look press
В Тбилиси проходит митинг сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Сообщается о десятках тысяч человек, которые вышли с требованием освободить Саакашвили.
Митингующие собрались на площади Свободы и прилегающих улицах. Организатором протестной акции выступает оппозиционная партия «Единое национальное движение».
На экранах на сцене показываются фотографии Саакашвили, параллельно идет концерт. Собравшиеся призывают идти в сторону тюрьмы в городе Рустави и грозят освободить политика из тюрьмы, пишет «ПолитЭксперт».
Саакашвили поблагодарил директора модного дома за поддержку.
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