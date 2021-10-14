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Саакашвили поблагодарил директора модного дома за поддержку
14 октября, 2021 16:20
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, поблагодарил креативного директора модного дома Balenciaga Демна Гвасалия за поддержку. Об этом политик сообщил в интервью оппозиционной телекомпании «Мтавар архи».
Гвасалия присоединился к акции в защиту политика и призвал немедленно освободить Саакашвили из тюрьмы.
Саакашвили заявил, что гордится такой поддержкой, пишет «РИА Новости».
Михаил Саакашвили из тюрьмы написал жалобу к международному сообществу.
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