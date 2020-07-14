В США впервые за 17 лет казнили за преступление федерального уровня

Общество

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В американском штате Индиана впервые за 17 лет казнили за преступление федерального уровня. Высшая мера наказания была исполнена с помощью смертельной инъекции.

Первый казненный - 47-летний Дэниэл Льюис Ли. В 1999 году его признали виновным в убийстве торговца оружия и членов его семьи - в общей сложности троих человек. Преступник являлся членом группы сторонников построения общества из представителей белой расы.

Известно, что перед казнью он заявил о невиновности, пишет РИА Новости.

Последняя федеральная казнь была проведена в США в 2003 году. Сейчас в американских тюрьмах содержится 60 заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.

Ранее сообщалось, что за неделю смертельную инъекцию сделают троим осужденным. О возобновлении смертной казни сообщалось в июне 2020 года. Высшая мера предусмотрена за преступления федерального уровня, включая продажу наркотиков и оружия, похищения.