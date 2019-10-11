Россияне требуют вернуть казнь для убийц и педофилов
С 12 часов дня 11 октября у россиян появилась возможность проголосовать за или против отмены моратория на смертную казнь для убийц и педофилов.
Соответствующий опрос опубликован на официальной странице Госдумы РФ в соцсети «ВКонтакте».
По данным на 23.45 в опросе приняли участие почти 54 тысячи человек. Из них 79,86% ответили, что смертную казнь нужно вернуть.
Проведение голосования связано с громким убийством девятилетней Лизы Киселевой в Саратове.
Спустя два дня после исчезновения школьницы, ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия. Когда злоумышленник был задержан и сознался в содеянном, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы.
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