Дума проводит опрос россиян о возвращении смертной казни

Госдума организовала опрос среди россиян о необходимости возвращения смертной казни. На это депутатов подтолкнуло убийство 9-летней школьницы в Саратове.

Опрос опубликован на странице нижней палаты парламента «ВКонтакте». Он предваряется постом об убийстве ребенка.

На странице приводятся комментарии депутатов. За возвращение смертной казни высказались депутат от КПРФ Ольга Алимова и парламентарий от «Единой России» Евгений Примаков.

«Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», - отметил он.

Ранее сообщалось о найденной мертвой девочке, которая пропала по дороге в школу. Убийца задержан, он сознался в содеянном.