В РФ предложили наказание жестче смертной казни

Альтернативой смертной казни в России может стать изоляция осужденных от мира на всю жизнь. Об этом сказала представитель Общественной палаты Елена Сутормина.

Она вспомнила, что смертная казнь в России не отменена, но на нее действует мораторий, введенный в 1996 году президентом Борисом Ельциным. Соответствующий указ истекал в 2010 году, но его продлил Конституционный суд.

В Общественной палате предложили «более жесткие наказания» для преступников, нежели смертная казнь. «Самым правильным наказанием», по мнению Суторминой, является полная изоляция от окружающего мира, передает РИА Новости.

Напомним, 10 октября отмечается День борьбы со смертной казнью. В России последний раз казнили в 1996 году до выхода указа Ельцина. Имя казненного не сообщалось, но по некоторым данным, им был серийный убийца Сергей Головкин.