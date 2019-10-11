Жители Саратова устроили мемориал на месте гибели Лизы

Возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю Лизу, жители Саратова устроили мемориал. Туда все не равнодушные к произошедшей трагедии несут цветы, мягкие игрушки и свечи.

К гаражу, который опечатан сотрудниками СК, приходят люди семьями с маленькими детьми. Также много учеников школы №73, в которой училась девочка. Приезжают жители с другого конца города.

Горожане обсуждают между собой шокировавшую их трагедию. Много вопросов возникает к властям города. Почему дорога в школу для детей, проходящая через гаражи, оказалась не обустроена и наводит ужас даже на взрослых, пишет «РИА Новости».

Девятилетнюю школьницу Лизу Киселеву, которая двое суток назад направилась в школу и пропала, нашли мертвой. Подозреваемый в убийстве мужчина задержан, местные жители собрались на митинг, требуя выдать преступника.

Тело ребенка нашли в гаражах, мимо которых она ежедневно ходила в школу.