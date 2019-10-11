Пропавшую по дороге в школу девочку в Саратове нашли мертвой

Девятилетнюю школьницу Лизу Киселеву, которая двое суток назад направилась в школу и пропала, нашли мертвой. Подозреваемый в убийстве мужчина задержан, местные жители собрались на митинг, требуя выдать преступника.

Тело ребенка нашли в гаражах, мимо которых она ежедневно ходила в школу.

К убийству ребенка причастен судимый мужчина. Ранее он сидел по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина задержан и признался в преступлении. Убийца рассказал следователям, что задушил девочку от злости: она якобы грубо ответила.

Саратовцы собрались возле здания ОВД, требуя выдачи преступника. Несколько сотен человек дежурят на месте, где нашли тело. Граждане ожидают, что преступника привезут для следственных действий.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отправил в город следователей-криминалистов из Москвы для расследования резонансного убийства, пишет Lenta.ru.

Напомним, ребенок вышел из дома в 07:30 9 октября в сторону школы. До места девочка не дошла. Днем мать сообщила в полицию о пропаже ребенка.