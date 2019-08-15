Трехлетний мальчик провел двое суток в омской тайге и выжил

Под Омском спустя двое суток нашли живым трехлетнего мальчика, который потерялся во время поездки с родителями в лес. Выжить ему помогла теплая погода.

Пропавший мальчик был найден в состоянии сильного обезвоживания, его направили в отделение анестезиологии и реанимации Большереченской больницы.

Сразу же после обнаружения ребенка накормили и согрели. С ним будут работать психологи, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, ребенка искали с 13 августа. Для поисков подключили более 600 волонтеров и полицейских, кинологов, вертолеты и квадракоптеры.