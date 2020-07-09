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На следующей неделе власти США впервые за 17 лет применят смертную казнь

Лилия Караева
9 июля, 2020 16:07
1 мин
Тюрьма в США
Piqsels.com

В США с 13 июля возобновят смертные казни. Впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне.

Об этом сообщили источники из числа сотрудников исправительных учреждений. За неделю смертельную инъекцию сделают трем осужденным в штате Индиана. Их приговорили к высшей мере наказания за убийство детей.

Присутствовать на казни смогут члены семей преступников и жертв, пишет Associated Press. Они будут обязаны надеть медицинские маски.

Последний раз в США применяли смертную казнь в 2003 году. С тех пор действовал негласный мораторий, так как правила применения инъекций не были согласованы. Смертную казнь не использовали на федеральном уровне, но регионы применяли высшую меру приговора.

О планах США вернуть смертную казнь сообщалось в конце июня. Высшую меру будут применять к особо жестоким преступникам и садистам.

темы
США
убийство
смертная казнь
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