Коммунисты предложили вернуть в России смертную казнь

Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором предлагается вернуть в стране смертную казнь.

«Государственная дума просит принять меры по возобновлению практики применения наказания в виде смертной казни в соответствии с Конституцией и законодательством РФ», — приводит выдержку из проекта ТАСС.

Коммунисты считают, что эту меру наказания необходимо ввести в виду роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз.

Напомним, поводом для соответствующей дискуссии в обществе стало громкое убийство девятилетней Лизы Киселевой.

Девочка пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня после исчезновения, ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.

Когда убийца был задержан, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы.

После этого на официальной странице Госдумы РФ в соцсети «ВКонтакте» появился опрос по поводу возвращения смертной казни для убийц и педофилов.

Когда стало очевидно, что большинство россиян голосуют «за», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос возвращения столь жестокого наказания.