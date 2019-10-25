Коммунисты предложили вернуть в России смертную казнь
Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором предлагается вернуть в стране смертную казнь.
«Государственная дума просит принять меры по возобновлению практики применения наказания в виде смертной казни в соответствии с Конституцией и законодательством РФ», — приводит выдержку из проекта ТАСС.
Коммунисты считают, что эту меру наказания необходимо ввести в виду роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз.
Напомним, поводом для соответствующей дискуссии в обществе стало громкое убийство девятилетней Лизы Киселевой.
Девочка пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня после исчезновения, ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.
Когда убийца был задержан, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы.
После этого на официальной странице Госдумы РФ в соцсети «ВКонтакте» появился опрос по поводу возвращения смертной казни для убийц и педофилов.
Когда стало очевидно, что большинство россиян голосуют «за», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос возвращения столь жестокого наказания.
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