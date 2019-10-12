Вопрос возвращения смертной казни не обсуждается — Песков

В Кремле не рассматривают возвращение в России смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не обсуждается», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, поводом для соответствующей дискуссии в обществе стало громкое убийство девятилетней Лизы Киселевой.

Девочка пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня после исчезновения, ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.

Когда предполагаемый убийца был задержан и сознался в содеянном, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы.

После этого на официальной странице Госдумы РФ в соцсети «ВКонтакте» появился опрос по поводу возвращения смертной казни для убийц и педофилов.

Ранее предполагаемого убийцу школьницы из Саратова Михаила Туватина заключили под стражу.