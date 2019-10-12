Подозреваемого в расправе над Лизой заключили под стражу

Предполагаемого убийцу девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина заключили под стражу.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный Комитет России.

Напомним, юная Лиза Киселева пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня после исчезновения, девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.

Когда предполагаемый убийца был задержан и сознался в содеянном, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы.

Ранее отец Михаила Туватина рассказал о своем отношении к сыну.