Подозреваемого в расправе над Лизой заключили под стражу

Подозреваемого в расправе над Лизой заключили под стражу

Фото: рамблер/новости

Предполагаемого убийцу девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина заключили под стражу.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный Комитет России.

Напомним, юная Лиза Киселева пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня после исчезновения, девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.

Когда предполагаемый убийца был задержан и сознался в содеянном, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы.

Ранее отец Михаила Туватина рассказал о своем отношении к сыну.

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