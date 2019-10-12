Отец предполагаемого убийцы из Саратова открестился от сына
Отец предполагаемого убийцы девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина более не желает знать своего сына.
По словам мужчины, он ушел из семьи задолго до возможного совершения преступления его сыном. Ни с ребенком, ни с бывшей супругой Михаил Туватин не поддерживает связь.
«Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришел, посидел пять минут и ушел», — рассказал мужчина телеканалу «Звезда».
35-летний Михаил Туватин в настоящее время находится в изоляторе города Энгельса.
Напомним, юная Лиза Киселева пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня после исчезновения, девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.
Когда предполагаемый убийца был задержан и сознался в содеянном, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы.
После этого на официальной странице Госдумы РФ в соцсети «ВКонтакте» появился опрос по поводу возвращения смертной казни для убийц и педофилов.
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