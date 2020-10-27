В Париже из-за бомбы эвакуирована площадь у Триумфальной арки

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Полиция эвакуировала зону вокруг Триумфальной арки в Париже из-за сообщений о минировании.

«Поступило сообщение о бомбе. Сотрудники полиции находятся на месте, чтобы снять все сомнения», - заявил представитель правоохранительных служб.

Вокруг потенциально опасной зоны установлен периметр безопасности, ближайшие станции метро перекрыты.

Также, по данным ФБА «Экономика сегодня», оцеплена зона на Марсовом поле, где была найдена сумка с большим количеством боеприпасов.

Напомним, в последние недели во Франции накаляется конфликт с исламистами, который начался с убийства учителя. 16 октября его обезглавили за то, что тот на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже Макрон заявил, что власти Франции будут бороться с радикальными исламистами, из-за чего вызвал шквал критики со стороны сторонников ислама.