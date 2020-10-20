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Власти Франции усилят борьбу с «мракобесием» и религиозными радикалами

Антон Мельников
20 октября, 2020 21:34
2 мин
е
kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти усилят борьбу с радикализацией в стране. Заявление президента последовало за недавним убийством учителя истории Самюэля Пати, который был обезглавлен.

«Я уже говорил после теракта, что мы намерены и дальше усиливать действия в этом направлении. Этого ожидают все наши сограждане», — заявил Макрон.

Глава Франции отметил, что после убийства учителя власти предприняли конкретные меры против организаций, распространяющих идеи радикального ислама, которые разрушают принципы республики.

«Завтра в Совете министров будет распущена пропалестинская группа шейха Ясина, которая была напрямую вовлечена в жестокое убийство учителя», — цитируют президента «Известия».

Напомним, в конце прошлой недели во Франции был обезглавлен профессор истории Самюэль Пати. Согласно заявлению властей, его убил родившийся в Москве Абдуллах Анзоров после того, как учитель показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон заявил, что произошедшее – акт терроризма, и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

Ранее стало известно, что французские власти назло верующим покажут религиозные карикатуры в школах.

темы
Франция
убийство
Эммануэль Макрон
религия
ислам
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