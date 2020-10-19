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Мракобесию бой: Во Франции назло верующим покажут религиозные карикатуры в школах

Антон Мельников
19 октября, 2020 17:19
2 мин
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Pixabay

Председатель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье заявил, что власти выпустят брошюру с подборкой карикатур на религиозные и политические темы. Она будет распространена во всех школах Франции. Так власти отреагировали на убийство учителя, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Мы, главы регионов Франции, берем сегодня инициативу подготовить издание подборки самых ярких карикатур на религиозную и политическую тему, появлявшихся в региональных и национальных СМИ, - заявил Мюзелье. - Тот факт, что существуют карикатуры на все религии, как и широкий спектр политических работ показывает светский характер республики».

Распространением брошюры с карикатурами по школам, по словам Мюзелье, займется Министерство народного образования Франции. Ведомство должно будет обеспечить экземплярами все школы страны.

Мюзелье пояснил, что этим решением главы французских регионов хотят показать «приверженность ценностям Республики и основным правам каждого из наших граждан жить в мире и свободе». Также он добавил, что на территории Франции «богохульство не является преступлением» и нет места «разгулу мракобесия», передаёт «ТАСС».

Напомним, 16 октября на северо-западе Парижа возле школы был обезглавлен учитель, который показал детям в классе карикатуры на пророка Мухаммеда. Преступником, по данным французской прокуратуры, оказался, некто Абдулак Абуезидович, родившийся 12 марта 2002 года в Москве. Во Франции он получил статус беженца. Во время операции по захвату его застрелили полицейские.

темы
Религия
Франция
Ислам
радикалы
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