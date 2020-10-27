Эммануэль Макрон удостоился звания «террорист №1» за политику относительно ислама

Flickr

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, французский лидер «начал свое заранее проигрышное шествие на ислам». Самого Макрона он назвал «террористом № 1». При этом муфтий считает, что осуждать надо не исламистов, а учителя, который показал карикатуры на Мухаммеда, за что был обезглавлен.

«Вместо того, чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом, начал свое заранее проигрышное шествие на ислам», — заявил Межиев.

Также муфтий заявил, что президент Франции «дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей пророка Мухаммеда на все правительственные здания на территории страны».

Вероятно, Межиев подразумевал недавнюю акцию памяти, в ходе которой карикатуры несколько часов транслировались на здание правительства.

Напомним, что Макрон на самом деле ранее осудил «исламский сепаратизм». Также он отметил, что во Франции необходимо выстроить «просвещенный ислам», передаёт Znak.com.

Напомним, 16 октября во Франции был обезглавлен профессор истории Самюэль Пати. Согласно заявлению властей, его убил родившийся в Москве Абдуллах Анзоров после того, как учитель показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее в Турции заявили, что Макрон следует фашистскому сценарию и должен понести ответственность.